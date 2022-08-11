البطلة الكويتية سارة الحوال

الرامية الحوال تحرز ذهبية للكويت بمنافسات “فردي تراب” بدورة “التضامن الإسلامي”

11 أغسطس، 2022
0 32 دقيقة واحدة

أحرزت الرامية سارة الحوال اليوم الخميس أول ميدالية ذهبية للكويت في منافسات (فردي تراب) في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في مدينة (قونية) التركية.

وأهدت الحوال في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الميدالية الذهبية لكل من القيادة السياسية التي لم تبخل يوما بدعم الرياضة وللشعب الكويتي الكريم.

وأعربت عن الفخر بالدعم والتشجيع اللذين يقدمانه أبناء الكويت لها مؤكدة أنهما يشكلان دائما دافعا لها للمضي قدما.

وأعربت الحوال عن الأمل بتحقيق المزيد من الألقاب والميداليات لرفع علم الكويت في جميع المحافل الرياضية.

وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة (قونية) بنحو 60 لاعبا ولاعبة يتنافسون في ألعاب القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة.

وتستمر الدورة حتى ال 18 من أغسطس الجاري بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي من أكثر من 50 دولة إسلامية.

المصدر
كونا
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11 أغسطس، 2022
0 32 دقيقة واحدة

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