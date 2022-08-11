حادث أسوان

مقتل 11 شخصا في حادث مروري بجنوب مصر

الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة بسيارة نقل

11 أغسطس، 2022
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قال مصدر أمني وأخر بهيئة الإسعاف إن 11 شخصا لاقوا حتفهم في حادث تصادم بطريق مصر أسوان الزراعي بالقرب من قرية الجعافرة التابعة لمدينة دراو بأسوان في جنوب مصر فجر اليوم الخميس.

وأضاف المصدران أن الحادث أوقع أيضا مصابين اثنين.

وقال المصدر الأمني إن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة ركاب صغيرة بسيارة نقل حيث فوجئ سائق النقل بخروج الحافلة من أحد الطرق الجانبية واصطدم بها.

وأضاف المصدران أن المصابين نُقلا إلى مستشفى دراو المركزي.

المصدر
رويترز
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11 أغسطس، 2022
0 30 أقل من دقيقة

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