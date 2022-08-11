مجلس الشباب الكويتي يدشن منصته الجديدة تزامنا مع اليوم الدولي للشباب الصالح: القيادة السياسية ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يدعمون المجلس بشكل كامل

مجلس الشباب الكويتي يدشن منصته الجديدة تزامنا مع اليوم الدولي للشباب

دشن مجلس الشباب الكويتي التابع للهيئة العامة للشباب اليوم الخميس منصة (مجلس الشباب الكويتي) بهدف ايصال رسائل محلية ودولية من خلالها وذلك تزامنا مع اليوم الدولي للشباب.

وقال ممثل المدير العام للهيئة ونائب المدير العام لقطاع الشباب وقطاع الخدمات المساندة بالتكليف حسام الصالح في كلمة خلال المؤتمر الصحفي لتدشين المنصة إن القيادة السياسية ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري يدعمون المجلس بشكل كامل.

من جهته أعرب نائب المدير العام لقطاع خدمات ريادة الأعمال في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المهندس فارس العنزي خلال المؤتمر عن الفخر بهذا المجلس مبديا التفاؤل بها بما سيسهم في بناء نهج وعهد جديدين.

من جهته دعى رئيس مجلس الشباب نواف القويضي الشباب كافة إلى زيارة المنصة والاستفادة من خدماتها من أجل العمل سويا على مناقشة قضايا الشباب ومعالجتها للحصول على فرصة تأهيلهم من خلال الفرص التي سيقوم المجلس باتاحتها.

وأوضح القويضي أن الدولة تقدم شباب الكويت كفاعلين ومتواجدين في كافة المناسبات الدولية مشيرا إلى الجميع يعمل بجهود جبارة من أجل المضي قدما في تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي التزمت دولة الكويت في تحقيقيها.

بدورها قالت رئيسة لجنة منصة مجلس الشباب الكويتي جميلة العتيبي خلال المؤتمر إننا سنعمل جاهدين كلجنة على التنسيق مع ذوي الخبرة لحثهم للمساندة من أجل الوصول لشريحة الشباب وفق شعار الامم المتحدة لهذا العام (التضامن بين الاجيال لخلق عالم لكافةالاعمار).

يذكر ان مجلس الشباب الكويتي التابع للهيئة العامة للشباب هو مجلس شبابي استشاري يعنى بتحليل واقع واحتياجات وإمكانات الشباب وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في التعبير عن قضاياهم وإعطاء التوصيات والمقترحات لصناع القرار بطريقة سلسة ومنظمة ومدروسة، على مستوى دولة الكويت.