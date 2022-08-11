لاعب منتخب الكويت للدراجات الهوائية سيد العلي يتوج بفضية فردي دورة التضامن الإسلامي

توج لاعب منتخب الكويت الوطني للدراجات الهوائية سيد العلي اليوم الخميس بالميدالية الفضية في سباق الفردي ضد الساعة ضمن منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية التركية.

وأنهى اللاعب السباق في المركز الثاني بزمن بلغ 30:55:29 دقيقة.

وتشارك الكويت في الدورة التي تستضيفها مدينة قونية بنحو 60 لاعبا ولاعبة يتنافسون في 10 ألعاب بينها القوى والسباحة والجودو والكاراتيه والتايكوندو والرماية والقوس والسهم والدراجات الهوائية وكرة الطاولة.

وتستمر الدورة حتى ال18 من اغسطس الجاري بمشاركة نحو ستة الاف رياضي من أكثر من 50 دولة اسلامية.