أوكرانيا تمنح سويسرا تفويض الدولة الحامية… وموسكو تعارض روسيا: لسنا مستعدين لدراسة عروض التوسط من دول انضمت للعقوبات ضد روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا

تريد أوكرانيا أن تمثل سويسرا مصالحها في روسيا، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية في برن اليوم الخميس ردا على الطلب إنه تم الانتهاء من المفاوضات بشأن تفويض الدولة الحامية.

وأضافت” من أجل أن يدخل تفويض الدولة الحامية حيز التنفيذ، مازال يجب أن توافق روسيا علي ذلك”.

ومازال لم يعرف ما إذا كان سوف يحدث ذلك أم لا.

وكتبت السفارة الروسية في صحيفة تاجس-أنتسايجر أن الحكومة السويسرية لم تعد محايدة عقب أن تبنت العقوبات المفروضة على روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وأضافت السفارة “روسيا ليست مستعدة لدراسة عروض التوسط من دول انضمت للعقوبات ضد روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا”.

ويشار إلى أن سويسرا طالما كانت دولة حامية . فقد قامت برعاية مصلحة مملكة بافاريا و دوقية بادن الكبرى في فرنسا خلال الحرب الفرنسية-البروسية 1870 و1871.

وبصفتها دولة حامية، على سبيل المثال، فإنها تمثل نقطة اتصال للمواطنين الذين يعيشون في الدولة الأخرى ولكن لم يعد لديهم سفارة لبلادهم في الدولة التي يقيمون بها، في حال قطعت الدولتان الموطن والمضيفة العلاقات.