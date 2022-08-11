مستشار ألمانيا يعارض حظر منح تأشيرات سياحية للروس إنها حرب بوتين وإذا تم توجيه العقوبات "ضد الجميع" سيؤدي ذلك إلى الحد من فاعلية هذه العقوبات

عارض المستشار الألماني أولاف شولتس حظر منح تأشيرات سياحية للمواطنين الروس.

وقال شولتس اليوم الخميس أمام صحفيين بالعاصمة برلين: “إنها حرب بوتين، ولهذا السبب يصعب عليّ للغاية التفكير في ذلك”.

وأوضح المستشار الألماني أنه إذا تم توجيه العقوبات “ضد الجميع، وضد الأبرياء أيضا”، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى الحد من فاعلية هذه العقوبات.

يذكر أن حكومات كل من إستونيا وفنلندا ودول أوروبية أخرى دعت لحظر إصدار تأشيرات سياحية للمواطنين الروس على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.