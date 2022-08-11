بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.4 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 9.4 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على ارتفاع مؤشرها العام 4ر9 نقطة ليبلغ مستوى 47ر7699 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 12ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر292 مليون سهم عبر 15148 صفقة نقدية بقيمة 2ر66 مليون دينار (نحو 4ر218 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 94ر5 نقطة ليبلغ مستوى 95ر5858 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 10ر0 في المئة من خلال تداول 3ر184 مليون سهم عبر 6598 صفقة نقدية بقيمة 5ر16 مليون دينار (نحو 45ر54 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 98ر10 نقطة ليبلغ مستوى 83ر5884 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 4ر0 في المئة من خلال تداول 2ر108 مليون سهم عبر 8550 صفقة بقيمة 6ر49 مليون دينار (نحو 6ر163 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 4ر24 نقطة ليبلغ مستوى 77ر6158 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 6ر151 مليون سهم عبر 4857 صفقة نقدية بقيمة 3ر14 مليون دينار (نحو مليون دولار).

وكانت شركات (إيفا فنادق) و(الخليجي) و(أهلية ت) و(الإنماء) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (مينا) و(يوباك) و(امتيازات) و(فنادق) الأكثر انخفاضا.