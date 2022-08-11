مسلح يطالب بالحصول على ودائع مجمدة يحتجز رهائن في بنك لبناني

قال مصدر أمني وشاهد من رويترز إن مسلحا يطالب بالحصول على ودائع جمدها بنك تجاري لبناني احتجز اليوم الخميس عددا غير محدد من الرهائن في بنك فدرال لبنان.

ووضعت البنوك اللبنانية قيودا على سحب أغلب المودعين للعملات الأجنبية خلال الانهيار المالي الذي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات، والذي دفع أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى الفقر.

وقال المصدر الأمني لرويترز إن الرجل دخل فرع البنك في حي الحمراء بغرب بيروت قبل ظهر اليوم الخميس بسلاح ناري.

وذكر المصدر، الذي لم يتمكن من تحديد عدد العملاء أو الموظفين الموجودين في الفرع، أن بعض العملاء تمكنوا من الفرار قبل أن يغلق الرجل الباب على الباقين.

وقالت قناة الجديد التلفزيونية إن عيارين ناريين أطلقا بعد ذلك.

ورأى شاهد من رويترز رجلا ملتحيا يرتدي قميصا أسود خلف بوابة البنك وهو يتحدث إلى عدد من الرجال يرتدون ملابس مدنية في الخارج.

وسُمع الرجل وهو يقول لهم “يردولي مصرياتي”.