سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بجمهورية تشاد بالعيد الوطني لبلاده

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظة الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى معالي الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لمعاليه موفور الصحة والعافية ولجمهورية تشاد وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى معالي الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لمعاليه وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.