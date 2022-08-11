الأرصاد الكويتية: الطقس شديد الحرارة نهارا وحار ليلا مع رياح نشطة مثيرة للغبار

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية ان طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع شديد الحرارة نهارا وحار الى مائل للحرارة ليلا مع رياح نشطة مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق ولاسيما المكشوفة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان هذه الفترة تشهد تذبذبا نسبيا بسبب منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية شديدة الحرارة وجافة تكون أغلبها في صورة رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال ساعات النهار.

وأضاف القراوي انه عندما ينحسر المنخفض بعد غد السبت يؤدي إلى تغير في الكتلة الهوائية وتكون مصحوبة برياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه مع هدوء في سرعة الرياح وارتفاع في نسبة الرطوبة لاسيما على السواحل والمناطق القريبة منها.

وذكر ان الطقس نهار اليوم شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتراوح ما بين 25 و55 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية خصوصا على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا ويتراوح ارتفاع الموج ما بين 2 و6 اقدام.

وبين ان طقس الليلة يكون حارا إلى مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 32 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

واشار الى ان طقس نهار غد الجمعة يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ما بين 20 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية لاسيما على المناطق المكشوفة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 48 و50 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

وافاد بأن طقس ليل غد يكون حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 اقدام.

وقال القراوي ان طقس نهار بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ما بين 12 و45 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج إلى معتدل يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 اقدام.

واشار الى ان طقس ليل السبت يكون حارا إلى مائل للحرارة ورطبا نسبيا لاسيما على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيف الموج إلى معتدل وارتفاعه ما بين 1 و3 اقدام.