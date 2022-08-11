السفير الكويتي لدى فيتنام يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفيتنامي

قدم سفير الكويت لدى فيتنام يوسف الصباغ أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نغيون شوان فوك وذلك خلال المراسم التي جرت في القصر الرئاسي في العاصمة هانوي.

وقالت سفارة الكويت لدى فيتنام في بيان تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه اليوم الخميس إن السفير الصباغ نقل خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى الرئيس شوان فوك.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها بالاضافة الى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة عدد ومستوى الزيارات الرسمية بين البلدين.