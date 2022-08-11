سفارة الكويت لدى الامارات تهيب بالمواطنين عدم استخدام طائرات (الدرون) داخل الاراضي الاماراتية

سفارة الكويت لدى الامارات تهيب بالمواطنين عدم استخدام طائرات (الدرون) داخل الاراضي الاماراتية

اهابت سفارة دولة الكويت لدى ابوظبي اليوم الخميس بالمواطنين الكويتيين القادمين الى دولة الامارات بعدم جلب او حيازة او استخدام اي نوع من الطائرات بدون طيار (الدرون) داخل الاراضي الاماراتية تجنبا للمسائلة القانونية والقضائية.

واكدت السفارة في بيان تقلته وكالة الانباء الكويتية (كونا) ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الامارات في هذا الصدد والتسجيل واخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني.

واضافت انه بإمكان المواطنين الاطلاع على الشروط والاحكام المعمول بها بخصوص طائرات (الدرون) من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني (WWW.GCAA.GOV.AE).