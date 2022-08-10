“الصحة” تنفي ما يتم تداوله حول عدم وجود غير موظفة استقبال “واحدة” في أحد الأقسام الطبية في أحد مستشفيات البلاد

“الصحة” تنفي ما يتم تداوله حول عدم وجود غير موظفة استقبال “واحدة” في أحد الأقسام الطبية في أحد مستشفيات البلاد

نفت وزارة الصحة ما يتم تداوله حول الادعاء بعدم وجود غير موظفة استقبال “واحدة” في أحد الأقسام الطبية في أحد مستشفيات البلاد.

وأكدت الوزارة وجود أعداد كافية من موظفي الاستقبال والاداريين في مختلف أفسام المستشفيات والمرافق الصحية.

وكما أكدت الوزارة على اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من قام بهذا الادعاء والمسؤولين عنه، وبحق الأخبار والادعاءات الزائفة التي تحمل مساس وتشويه لسمعة المؤسسات الصحية في البلاد، وللجهود التي تبذلها مرافق الوزارة وكوادرها في خدمة المواطنين الكرام.