جون بولتون

القضاء الأميركي يتهم إيرانيا في الحرس الثوري بمحاولة اغتيال جون بولتون

10 أغسطس، 2022
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أكدت وزارة العدل الأميركية الأربعاء كشف النقاب عن مخطط إيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، وأعلنت عن توجيه الاتهام لأحد أفراد الحرس الثوري.

وقالت وزارة العدل أن شهرام بورصافي (45 عاما) المعروف أيضا باسم مهدي رضائي، عرض دفع 300 ألف دولار لأشخاص في الولايات المتحدة لقتل بولتون، السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، انتقاما على الارجح لاغتيال الولايات المتحدة القيادي الكبير في الحرس قاسم سليماني في كانون الثاني/يناير 2020.

المصدر
أ ف ب
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10 أغسطس، 2022
0 6 أقل من دقيقة

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