ارتفاع أرباح “الخليج للكابلات” إلى 10.89 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2022

ارتفاع أرباح “الخليج للكابلات” إلى 10.89 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2022

ارتفعت أرباح “الخليج للكابلات” والتي تقوم بصناعة الكابلات الكهربائية، إلى 10.89 مليون د.ك ( 51.87 فلس / للسهم ) بنهاية النصف الأول 2022، قياساً بأرباح قدرها 4.41 مليون د.ك حققتها خلال نفس الفترة من عام 2021.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إيرادات توزيعات الأرباح بنسبة 405% لتصل إلى 6.67 مليون د.ك مقابل 1.32 مليون د.ك خلال الفترة المماثلة من العام السابق بالإضافة إلى أرتفاع الحصة من نتائج شركات زميلة لتصل إلى 3.54 مليون د.ك مقابل 47 ألف د.ك خلال الفتره المماثلة من العام السابق .

كما يعود إلى أرتفاع الإيرادات بنسبة 66% لتصل إلى 46.04 مليون د.ك مقابل 27.80 مليون د.ك خلال الفترة المماثلة من العام السابق.