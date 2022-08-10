الرئيس اللبناني يستعرض إجراءات تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين

استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء الإجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة عودة النازحين السوريين على مراحل.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية ، ترأس الرئيس عون اجتماعا اليوم في قصر بعبدا، حضره وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خصص ” لاستكمال البحث في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية”.

وقال الوزير الحجار ، بعد الاجتماع ، إنه ” تم اليوم دراسة الكثير من الاقتراحات، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات وسيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والادارات، ويجب التشاور بها بشكل تصاعدي”.

وكشف عن لقاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لابلاغها بعدة أمور تتعلق بالقوانين اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل المشترك مع بعض.

ورداً على سؤال عن استمرار التوصل مع دمشق قال الوزير حجار”لم ينقطع يوماً التواصل مع السوريين، إما في موضوع النازحين او غيره، وهو قائم على اعلى المستويات ولا يخفى على أحد، وهناك زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا الموضوع وغيره”.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.