وول ستريت تفتح على ارتفاع مع انحسار الرهانات على رفع كبير لأسعار الفائدة

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع انحسار الرهانات على رفع كبير لأسعار الفائدة

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفاعا حادا عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ أدت بيانات أظهرت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الشهر الماضي لتقليص رهانات المتعاملين على زيادة ثالثة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر أيلول.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 356.22 نقطة، أو 1.09 بالمئة، إلى 33130.63 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 58.55 نقطة، أو 1.42 بالمئة، إلى 4181.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 299.51 نقطة، أو 2.40 بالمئة، إلى 12793.44 نقطة.