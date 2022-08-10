صورة أرشيفية

التضخم في الولايات المتحدة يسجل 8.5% على أساس سنوي في يوليو وتباطأ بفضل تراجع أسعار الوقود

10 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

سجل التضخم تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في تموز/يوليو في الولايات المتحدة خصوصا بفضل اسعار الوقود في المحطات لكنه ما زال كبيرا جدا مما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مجددا.

ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5% في تموز/يوليو على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأربعاء. وعلى مدار شهر واحد، بلغ التضخم صفرًا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بحزيران/يونيو.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
10 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

ارتفاع أرباح “الخليج للكابلات” إلى 10.89 مليون دينار بنهاية النصف الأول من عام 2022

10 أغسطس، 2022

وول ستريت تفتح على ارتفاع مع انحسار الرهانات على رفع كبير لأسعار الفائدة

10 أغسطس، 2022

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 25.7 نقطة

10 أغسطس، 2022

“طيران الجزيرة” تحقق 7.8 مليون دينار أرباحا صافية للنصف الاول من 2022

9 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى