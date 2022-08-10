التضخم في الولايات المتحدة يسجل 8.5% على أساس سنوي في يوليو وتباطأ بفضل تراجع أسعار الوقود

التضخم في الولايات المتحدة يسجل 8.5% على أساس سنوي في يوليو وتباطأ بفضل تراجع أسعار الوقود

سجل التضخم تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في تموز/يوليو في الولايات المتحدة خصوصا بفضل اسعار الوقود في المحطات لكنه ما زال كبيرا جدا مما قد يدفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاد مجددا.

ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8,5% في تموز/يوليو على أساس سنوي حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل الأربعاء. وعلى مدار شهر واحد، بلغ التضخم صفرًا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بحزيران/يونيو.