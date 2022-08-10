“إيكويت للبتروكيماويات” توقع مذكرة تفاهم مع “أمنية” لترشيد استهلاك الموارد وتقليل النفايات

وقعت مجموعة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة (أمنية) لإدارة المشاريع والمختصة بتدوير البلاستيك تعنى بترشيد استهلاك الموارد وتقليل النفايات البلاستيكية في البلاد.

وقالت (ايكويت للبتروكيماويات) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لاستكمال حلقة اقتصاد البلاستيك عبر تنفيذ برنامج مجتمعي مشترك للتدوير التزاما منها بالتنمية المستدامة.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية ستزود (إيكويت) شركة (أمنية) ب 45 حاوية تدوير للبلاستيك بعد تصميمها وتنفيذها لتوزيعها في مواقع مختلفة من الكويت لتشجيع المجتمع على تقليل النفايات البلاستيكية علاوة على قيامها بصيانة ضاغطين يستخدمان لجمع النفايات وفرزها وتدويرها.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي ل(إيكويت للبتروكيمايات) ناصر الدوسري قوله إن المجموعة ملتزمة بتقليل استهلاك الموارد وخفض النفايات لتقليص بصمتها الكربونية ومساعدة قطاع الصناعات البلاستيكية على التحول إلى الاقتصاد الدائري المعني بالقضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد.

وأضاف الدوسري أن العمل تحت مظلة الاقتصاد المستدام يعتبر أحد المجالات المهمة التي ينصب عليها تركيز (إيكويت) مؤكدا مواصلة دعم المجموعة للمبادرات التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.

من ناحيتها قالت الرئيسة التنفيذية ل(أمنية) سناء الغملاس وفق البيان إن (إيكويت للبتروكيماويات) تقدم نموذجا مستداما لتدوير البلاستيك.

وأكدت الغملاس الحاجة إلى إشراك مجموعة متنوعة من الأطراف صاحبة المصلحة على امتداد سلسلة التوريد للوصول إلى (الاقتصاد الدائري) في هذا القطاع.