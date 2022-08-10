الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيكويت) ناصر الدوسري والرئيس التنفيذي لشركة (أمنية) سناء الغملاس خلال توقيع مذكرة التفاهم

“إيكويت للبتروكيماويات” توقع مذكرة تفاهم مع “أمنية” لترشيد استهلاك الموارد وتقليل النفايات

10 أغسطس، 2022
0 80 دقيقة واحدة

وقعت مجموعة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية مذكرة تفاهم مع شركة (أمنية) لإدارة المشاريع والمختصة بتدوير البلاستيك تعنى بترشيد استهلاك الموارد وتقليل النفايات البلاستيكية في البلاد.

وقالت (ايكويت للبتروكيماويات) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لاستكمال حلقة اقتصاد البلاستيك عبر تنفيذ برنامج مجتمعي مشترك للتدوير التزاما منها بالتنمية المستدامة.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية ستزود (إيكويت) شركة (أمنية) ب 45 حاوية تدوير للبلاستيك بعد تصميمها وتنفيذها لتوزيعها في مواقع مختلفة من الكويت لتشجيع المجتمع على تقليل النفايات البلاستيكية علاوة على قيامها بصيانة ضاغطين يستخدمان لجمع النفايات وفرزها وتدويرها.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي ل(إيكويت للبتروكيمايات) ناصر الدوسري قوله إن المجموعة ملتزمة بتقليل استهلاك الموارد وخفض النفايات لتقليص بصمتها الكربونية ومساعدة قطاع الصناعات البلاستيكية على التحول إلى الاقتصاد الدائري المعني بالقضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد.

وأضاف الدوسري أن العمل تحت مظلة الاقتصاد المستدام يعتبر أحد المجالات المهمة التي ينصب عليها تركيز (إيكويت) مؤكدا مواصلة دعم المجموعة للمبادرات التي تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.

من ناحيتها قالت الرئيسة التنفيذية ل(أمنية) سناء الغملاس وفق البيان إن (إيكويت للبتروكيماويات) تقدم نموذجا مستداما لتدوير البلاستيك.

وأكدت الغملاس الحاجة إلى إشراك مجموعة متنوعة من الأطراف صاحبة المصلحة على امتداد سلسلة التوريد للوصول إلى (الاقتصاد الدائري) في هذا القطاع.

المصدر
كونا
الوسوم
10 أغسطس، 2022
0 80 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الاعلام: العمل يجري لتطبيق استراتيجية خاصة بتطوير الرياضة الكويتية

10 أغسطس، 2022

وزير الخارجية يلتقي بمساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية

10 أغسطس، 2022

الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة التبرع “غزة في قلوبنا” دعما للشعب الفلسطيني

10 أغسطس، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الإكوادور بالعيد الوطني لبلاده

10 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى