بيان اتحاد الشباب الديمقراطي الكويتي حول تعسف الجهاز المركزي مع الطالبات والطلبة من الكويتيين البدون

دان اتحاد الشباب الديمقراطي تجاوزات الجهاز المركزي الذي يعد وجوده بحد ذاته تجاوز بحق الكويتيين البدون بشكل عام والطلبة والطالبات منهم بشكل خاص بسلبهم حق من حقوقهم الأساسية ألا وهو حق التعليم والتضييق عليهم بإشتراط شروط جائرة وتعسفية من خلال أخذ موافقة هذا الجهاز للتقديم للجامعات الحكومية.

وضع هذا الجهاز نتيجة لهذه القضية وتكليفه لحلها والمساهمة في توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة المضطهدة والمهمشة من علاج وتعليم كما ذكر في أهدافه، ولكن الواقع ينسف كل هذا فما زالوا الكويتيين البدون محرومون من جميع هذه الحقوق وتمارس عليهم جميع ممارسات الابتزاز من هذا الكيان المسمى بالجهاز المركزي، فها هم الطلبة والطالبات الكويتيين البدون يتعرضون لجميع أنواع التعسف في التقديم في الجامعات ويطلب منهم موافقة الجهاز المركزي لممارسة حقهم في التعليم، وبالتأكيد هذا الأمر يضرب جميع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الكويت بعرض الحائط ويتعدى تعدي صارخ على الدستور في مادته رقم 29 ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).

ختاماً نحمل الحكومة مسؤولية وجود هذا الجهاز وتعسفه على الكويتيين البدون ونطالب ابتداءً بحل هذا الجهاز واقرار حل نهائي وطني عادل لقضية الكويتيين البدون بعيدًا عن المعالجات الوقتية والتشريعات الترقيعية وذلك عبر تمكينهم من نيل حقوقهم الإنسانية والمدنية وصولًا إلى المواطنة.