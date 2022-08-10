وزير الخارجية يلتقي بمساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية

وزير الخارجية يلتقي بمساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية

10 أغسطس، 2022
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إلتقى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس 2022 في ديوان عام وزارة الخارجية، مع السفير ميشيل سيسون، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي تقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تطوير التعاون المشترك لتعزيز منظومة الأمن الغذائي الدولي ودعم المنظومة الصحية والدفع بالجهود الدولية في هذا الإطار، كما تم خلال اللقاء مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

المصدر
وزارة الخارجية
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10 أغسطس، 2022
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