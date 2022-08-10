بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 25.7 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 25.7 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض مؤشرها العام 7ر25 نقطة ليبلغ مستوى 07ر7690 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.

وتم تداول 8ر241 مليون سهم عبر 13039 صفقة نقدية بقيمة 46 مليون دينار (نحو 8ر151 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 13ر40 نقطة ليبلغ مستوى 01ر5853 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 68ر0 في المئة من خلال تداول 7ر178 مليون سهم عبر 6406 صفقات نقدية بقيمة 17 مليون دينار (نحو 56 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 5ر20 نقطة ليبلغ مستوى 85رر8573 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 24ر0 في المئة من خلال تداول 6ر62 مليون سهم عبر 6633 صفقة بقيمة 9ر28 مليون دينار (نحو 3ر95 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 3ر60 نقطة ليبلغ مستوى 37ر6134 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 97ر0 في المئة من خلال تداول 3ر137 مليون سهم عبر 4576 صفقة نقدية بقيمة 6ر14 مليون دينار (نحو 18ر48 مليون دولار).

وكانت شركات (مينا) و(وثاق) و(الأنظمة) و(تعليمية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(الجزيرة) و(جي إف إتش) و(أهلي متحد) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (امتيازات) و(مراكز) و(الجزيرة) و(ورقية) الأكثر انخفاضا.