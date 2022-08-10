الهلال الأحمر الكويتي

الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة التبرع “غزة في قلوبنا” دعما للشعب الفلسطيني

10 أغسطس، 2022
0 31 دقيقة واحدة

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأربعاء حملة (غزة في قلوبنا) لجمع التبرعات لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحملة تهدف إلى مساعدة الأهل في قطاع غزة بمحنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به من اعتداءات إسرائيلية متكررة.

وأضاف الساير أن الحملة جزء من واجب الجمعية الوطني والإنساني تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني للمساهمة ولو بشكل بسيط في توفير بعض المستلزمات الإغاثية والطبية والوقود والمواد الضرورية التي تحتاجها المستشفيات في غزة للتخفيف من صعوبة الوضع الإنساني في علاج الجرحى والمصابين.

وذكر أن الحملة تأتي وسط ظروف فائقة الصعوبة يعيش فيها الشعب الفلسطيني الشقيق خصوصا في قطاع غزة أحلك أيامه بسبب تصاعد وتيرة الأحداث هناك مبينا أن الحملة تعتبر امتدادا لبرامج الهلال الأحمر الكويتي المستمرة لدعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.

ودعا الجميع إلى التبرع خصوصا أن أهل الكويت جبلوا منذ القدم على التسابق في عمل الخير ومساعدة الآخرين في بقاع الأرض موضحا أن التبرع يتم من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية أو باستقبال التبرعات مباشرة في مقر الجمعية عبر (كي.نت).

وأشار الساير إلى أن الجمعية نسقت في الأيام الماضية مع الهلال الأحمر الفلسطيني والمصري لشراء المواد الغذائية والوقود من قطاع غزة وأيضا المستلزمات الصحية من السوق المصري.

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير للجمعيات الوطنية للتنسيق والتعاون مع الهلال الأحمر الكويتي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر
كونا
الوسوم
10 أغسطس، 2022
0 31 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي بمساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية

10 أغسطس، 2022

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الإكوادور بالعيد الوطني لبلاده

10 أغسطس، 2022

السكنية: استدعاء الدفعة الرابعة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في جنوب سعدالعبدالله (N2)

10 أغسطس، 2022

الداخلية: ضبط مقيم من جنسية آسيوية يدير مصنعا لإعادة تعبئة الخمور المستوردة بمنطقة المنقف

10 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى