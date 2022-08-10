صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الإكوادور بالعيد الوطني لبلاده

10 أغسطس، 2022
0 21 أقل من دقيقة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غييرمو لاسو رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية الإكوادور وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غييرمو لاسو رئيس جمهورية الإكوادور الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته وافر الصحة والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
10 أغسطس، 2022
0 21 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي بمساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون المنظمات الدولية

10 أغسطس، 2022

الهلال الأحمر الكويتي يطلق حملة التبرع “غزة في قلوبنا” دعما للشعب الفلسطيني

10 أغسطس، 2022

السكنية: استدعاء الدفعة الرابعة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في جنوب سعدالعبدالله (N2)

10 أغسطس، 2022

الداخلية: ضبط مقيم من جنسية آسيوية يدير مصنعا لإعادة تعبئة الخمور المستوردة بمنطقة المنقف

10 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى