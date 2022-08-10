السكنية: استدعاء الدفعة الرابعة من المواطنين لقرعة القسائم الحكومية في جنوب سعدالعبدالله (N2)

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (N2) في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على (206) قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 28/9/2002، وذلك وفقا للمواعيد التالية:

سيتم توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد الموافق 2022/08/11 و2022/08/14.

توزيع بطاقات الإحتياط يوم الاثنين الموافق 2022/08/15.

اجراء عملية القرعة يوم الأربعاء الموافق 2022/08/17.

وطلبت السكنية من المواطنين المخصص لهم قسائم في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم ضمن الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسية في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المعلنة، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

وأكدت السكنية أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم بإستبعاد اسمه وإدخال الاسماء التي تليهم بالتخصيص.

وطلبت السكنية من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذا المشروع ولم ترد اسمائهم ضمن الكشف الحضو إلى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة (المسرح) صباح يوم الاثنين الموافق 2022/08/15، الساعة التاسعة صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص للدخول ضمن الاحتياط.