الشرطة الأمريكية تعتقل المشتبه فيه بقتل المسلمين الأربعة بولاية نيوميكسيكو

أعلنت شرطة مدينة ألباكركي بولاية نيوميكسيكو الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها قبضت على المشتبه فيه الرئيس بقتل أربعة رجال مسلمين في المدينة كان آخرهم يوم الجمعة الماضي.

وقال رئيس شرطة ألباكركي في تغريدة على موقع تويتر “تعقبنا السيارة التي يعتقد أنها متورطة في جريمة قتل رجل مسلم في ألباكركي وأنه جرى اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيس في جرائم القتل”.

وشدد على أنه ليس مشتبها فيه بجريمة القتل الأخيرة فحسب بل في عمليات القتل التي وقعت بين نوفمبر من عام 2021 الماضي وأغسطس الجاري.

ورغم أن الشرطة لم تدل بمزيد من التفاصيل بشأن كيفية وقوع عمليات القتل فإنها قالت إن ثلاثة من الضحايا وهم محمد أفضل حسين (27 عاما) وأفتاب حسين (41 عاما) ومحمد أحمدي (62 عاما) “تعرضوا لكمين دون سابق إنذار وأطلق عليهم الرصاص وقتلوا”.

تلا ذلك العثور على الرجل الرابع الذي يدعى نعيم حسين (25 عاما) مقتولا بعد ساعات من مشاركته في صلاة الجمعة ليكون ثالث رجل مسلم يقتل في المدينة خلال أسبوعين والرابع منذ نوفمبر علما أن الضحايا الأربع من أصل جنوب آسيوي.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب غداة ارتكاب الجريمة الأخيرة عن غضبه وحزنه على “القتل المروع” للرجال المسلمين الأربعة.

وقدم في تغريدة نشرها السبت الماضي تعازيه لذوي الضحايا مشددا على أن إدارته “تقف بقوة مع الجالية المسلمة” وأن “هذه الهجمات البغيضة لا مكان لها في الولايات المتحدة”.