وزارة الخارجية الكويتية

الخارجية: دولة الكويت تدين وتستنكر استمرار جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين خلال اقتحامها مدينة نابلس

9 أغسطس، 2022
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاستمرار الجرائم التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين بإقدامها على اغتيال ثلاثة مواطنين فلسطينيين وإصابة العشرات وتدمير عدد من المساكن والممتلكات خلال اقتحامها لمدينة نابلس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن هذه الجريمة النكراء تتحمل مسؤوليتها الكاملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤكدة الحاجة الملحة لقيام المجتمع الدولي بواجباته في لجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق.

المصدر
كونا
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9 أغسطس، 2022
0 13 أقل من دقيقة

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