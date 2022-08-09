جانب من اجتماع وزيري الصحة والتجارة

لجنة رباعية لتنظيم وضع الصيدليات الخاصة في البلاد

9 أغسطس، 2022
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في إطار تنسيق أوجه التعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة، عقدت وزارتا الصحة والتجارة اجتماعا رفيع المستوى بحضور وزير الصحة أ. د. خالد السعيد، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ووكيلي الوزارتين، لبحث تنظيم وضع الصيدليات الخاصة في محافظات البلاد.

وقد انتهى الاجتماع المشترك إلى تشكيل لجنة رباعية تضم وزارات الصحة والتجارة والبلدية، والهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك للكشف على جميع الصيدليات الخاصة، والتأكد من تطبيق الإجراءات المرتبطه بالترخيص، وصرف الأدوية، وتطبيق إلزام الصيدليات بتلقي الأموال عن طريق البطاقات البنكية، على أن يتم عقد اجتماعات أخرى للنظر في تعديل اللوائح المرتبطة بهذا الشأن، لضمان توافر الصيدليات في مناطق البلاد، وانتشارها بطريقة منظمة.

المصدر
وزارة الصحة
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9 أغسطس، 2022
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