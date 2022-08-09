وزير الصحة يشرف على الاستعدادات النهائية لافتتاح وتشغيل مشروع مستشفى الفروانية الجديد

تفقد وزير الصحة أ.د. خالد السعيد الاستعدادات والتحضيرات النهائية لخطة افتتاح وتشغيل مستشفى الفروانية الجديد، بحضور وكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا، والوكيل المساعد لشؤون الخدمات م.عبدالعزيز الطشة، والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع م. إبراهيم النهام.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل حول آخر الاستعدادات بهذا الشأن من قبل أعضاء اللجنة المشرفة على خطة افتتاح وتشغيل المشروع، والذي سيكون وفق مراحل محددة.

إلى ذلك وفي إطار خطة الوزارة لرفع مستوى وكفاءة تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، سيكون المشروع وفق خطة الوزارة مستشفى متكاملا، يضم مختلف التخصصات الطبية، للارتقاء في نوعية الخدمات الصحية المقدمة والمخصصة للمواطنين الكرام.

هذا وقد ثمن الوزير الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتعاون مختلف جهات الدولة لتذليل كل المعوقات والتحديات، وصولا إلى جهوزية خطة الافتتاح والتشغيل، والتي باتت في القريب العاجل.