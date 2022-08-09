وزير التربية يجتمع مع لجنة استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

اجتمع وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف مع لجنة استكمال الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، لمعرفة ومناقشة أهم خطوات الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023/2022، حسب القرار الوزاري رقم 58 الخاص بتشكيل لجان الاستعدادات.

وقام وكيل الوزارة د. علي اليعقوب بعرض تقرير عن أعمال اللجان والمتابعة اليومية لكل منطقة تعليمية، وتقديم التقارير عن 10 مدارس يوميا في كل منطقة تعليمية، ليبلغ إجمالي المدارس يوميا في حدود 60 مدرسة، بهدف سرعة الانتهاء من الأعمال قبل وقت كاف من بدء العام الدراسي في 11 سبتمبر المقبل، وتم تشكيل اللجان سابقا حسب ما ورد في القرار الووزاري 2022/58، برئاسة الوكيل المساعد المختص.

من الاجتماع

واستعرض كل قطاع أهم الانجازات التي أوكلت إليه، وبدأ رئيس لجنة قطاع المنشآت التي أسند لها متابعة أعمال الصيانة والتكييف في المدارس، فقدمت اللجنة تقريرها الأسبوعي عن نسب الإنجاز والمتابعة من حصر المدارس الجديدة والأخرى الخاضعة للهدم وإعادة البناء.

مع التأكد من توفير كل متطلبات المدارس، من برادات مياه ووحدات تكييف إلى جانب الصيانة اللازمة والبدالات وغيرها من المتطلبات.

وأشارت رئيس لجنة القطاع الإداري إلى متابعة الخدمات الأساسية من نظافة ونقليات ومراسلة وتغذية وحراسة، بالإضافة إلى متابعة توفير الكوادر البشرية من هيئات تعليمية وإدارية كافية لضمان بدء العمل بالمدارس.

كما قام رئيس لجنة الشؤون المالية بتقديم تقرير وحصر أرصدة الكتب والتأكد من توزيعها على المدارس والانتهاء من المناقصات، ثم تطرق رئيس لجنة التعليم العام إلى تحديد الميزانيات التقديرية للأعداد المتوقعة للطلاب، وتحديد أعداد المعلمين والإنتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين والانتهاء من قرارات تسمية المعلمين والانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين والانتهاء من قرارات تسمية المدارس، إلى جانب معرفة مراحل التنفيذ والمعوقات التي طرأت وطرق حلها، قم عرض مقترحات قرار التقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد.

وتناول رئيس لجنة التعليم الخاص والنوعي آلية عمل اللجنة والاجراءات التي قامت بها، وإشراف إدارة التعليم الخاص على 188 مدرسة / 590 مرحلة دراسية / ما يقارب من 256 لألف طالب، بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة، التي لها احتياجات نوعية خاصة بها، وجاري العمل على استكمالها.

ثم أكد د. علي المضف على الاستمرار والمتابعة لجميع القطاعات المعنية بالاستعدادات، وبحث إجراءات العمل والاستمرارية بخطة الاستعداد للعام الدراسي الجديد.