الخارجية: تعطيل أعمال القنصلية العامة في مدينة مومباي جاء بناءً على عطلة رسمية للحكومة الهندية

أوضحت وزارة الخارجية في بيانٍ لها تعليقاً على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول الإعلان الذي نشرته القنصلية العامة في مدينة مومباي على مبناها بشأن تعطيل أعمالها اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022، وأشارت الوزارة بأن قرار تعطيل القنصلية جاء بناءً على عطلة رسمية للحكومة الهندية شمل كافة الجهات والدوائر ومنها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها.

وأكدت الوزارة بأنها اتخذت الإجراءات القانونية تجاه الموظف الذي قام بهذا التصرف اللامسؤول دون موافقة الوزارة.