وفاة مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي عن 84 عاماً

توفي مصمم الأزياء الياباني إيسي مياكي عن 84 عاماً، بحسب ما أفادت موظفة في مكتبه في طوكيو وكالة فرانس برس الثلاثاء، بعد مسيرة في عالم الموضة امتدت أكثر من نصف قرن.

وقالت الموظفة التي طلبت عدم ذكر اسمها في اتصال هاتفي إن المصمم الياباني “توفي مساء الخامس من آب/أغسطس”، من دون أن تعطي تفاصيل إضافية عن وفاته. كذلك أعلنت القناة التلفزيونية اليابانية العامة وفاته.

وكان إيسي مياكي الذي ولد في 22 نيسان/أبريل 1938 في هيروشيما (غرب اليابان) في سن السابعة عندما ألقت الولايات المتحدة في 6 آب/أغسطس 1945 أول قنبلة ذرية في التاريخ على مسقط رأسه، مما أسفر عن مقتل 140 ألف شخص وتَسبّب بصدمة نفسية عميقة للناجين تركت أثرها على حياتهم.

وتوفيت والدة إيسي بعد بعد ثلاث سنوات من إلقاء القنبلة بسبب مضاعفات تعرّضها للإشعاعات.

وما إن تخرّج مياكي في جامعة تاما للفنون الجميلة في طوكيو، حتى انتقل إلى باريس عام 1965 حيث درس في معهد الغرفة النقابية الباريسية لتصميم الأزياء.

وانتشرت تصاميم مياكي في كل أنحاء العالم اعتباراً من ثمانينات القرن الفائت، واشتهر باستخدامه مواد لم تكن معهودة حتى ذلك الحين في عالم الأزياء.