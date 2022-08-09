الداخلية: ضبط عدة أشخاص في انتخابات فرعية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه ضمن جهود الوزارة في التصدي للإنتخابات الفرعية والتشاورية، والتي تعد إقامتها جريمة يعاقب عليها القانون رقم 1962/35 في شأن إنتخابات أعضاء مجلس الأمة زتعديلاته، حسب ما تقتضي المادة 45 الفقرة الخامسة والتي تنص على (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة ألاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين) كل من نظم أو اشترك في تنظيم إنتخابات فرعية او دعا لإليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للإنتخابات لإختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين إلى فئة أو طائفة معينة.

تمكن قطاع الأمن الجنائي من ضبط مجموعة من الأشخاص لقيامهم بإنتهابات فرعية.

وأضافت أنه ورد معلومات للإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بإقامة إنتخابات فرعية في احدى المناطق بموقعتين مختلفتين، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل فرقة للمتابعة والرصد.

وبعد تكثيف التحريات تبين بالفعل انها إنتخابات فرعية فتم استصدار الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة لتفتيش الموقعين، وتم العثور على صندوق إقتراع وأدوات تستخدم في عملية الإنتخاب والفرز وأختام وأوراق متلفة تم استخدامها لعمليات التصويت.

وجاري ضبط باقي المتورطين وتحويل المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.