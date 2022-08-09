“التطبيقي”: تمديد فترة التقديم لخطة البعثات حتى 24 سبتمبر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تمديد فترة التقديم لخطة البعثات الدراسية للعام الدراسي 2021/2022 لشغل وظيفة معيد بعثة وذلك للايفاد في بعثة دراسية للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه حتى 24 سبتمبر المقبل.

وقال مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة جاسم القعود في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان الهدف هو تمكين المتقدمين من استيفاء جميع المستندات المطلوبة للتقديم.

واضاف القعود ان إعلان البعثات تضمن نوعين من المستندات المطلوبة منها الإلزامية التي لن يتم استكمال الطلب إلا باستيفائها بشكل كامل والاختيارية وهي المستندات التي ترتبط بمعايير المفاضلة بين المتقدمين.

ودعا المتقدمين الى ضرورة الاطلاع على الإعلان والشروط والضوابط الواردة فيه واستمارة تقييم المتقدم التي من خلالها سيتم المفاضلة مشيرا الى استعدادهم للرد على استفسارات المتقدمين من خلال نظام الاستفسار الالكتروني الموجود في موقع الهيئة www.paaet.edu.kw.