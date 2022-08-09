أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية للعام الدراسي 2023/2022

أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية للعام الدراسي 2023/2022

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف المهندس عمر الكندري عن قبول 6376 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي (2022/2023).

وقال الكندري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن خطة البعثات الداخلية تشمل برامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام (2022/2023) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ودعا الطلبة والطالبات المقبولين لمراجعة خطة البعثات الداخلية للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية.

وشدد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة داعيا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.

أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية للعام الدراسي 2023/2022