الامانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة

أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية للعام الدراسي 2023/2022

9 أغسطس، 2022
0 218 أقل من دقيقة

أعلن الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف المهندس عمر الكندري عن قبول 6376 طالبا وطالبة في خطة البعثات الداخلية للعام الدراسي (2022/2023).

وقال الكندري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن خطة البعثات الداخلية تشمل برامج البكالوريوس والدبلوم لوزارة التعليم العالي للعام (2022/2023) للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ودعا الطلبة والطالبات المقبولين لمراجعة خطة البعثات الداخلية للجامعات والكليات التي تم قبولهم فيها حسب المواعيد المعلنة لديهم لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل وتسليم شهادة الثانوية الأصلية.

وشدد على ضرورة الالتزام بلائحة البعثات الداخلية لتسهيل مسيرتهم الدراسية خلال البعثة داعيا الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الأكاديمية للمشاركة في دفع عجلة التنمية والتطور في بلدنا الغالي الكويت.

أسماء الطلبة المقبولين في البعثات الداخلية للعام الدراسي 2023/2022

2022 اسماء المقبولين بالبعثات الداخليهتنزيل

الوسوم
9 أغسطس، 2022
0 218 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“التطبيقي”: تمديد فترة التقديم لخطة البعثات حتى 24 سبتمبر المقبل

9 أغسطس، 2022

مدير جامعة الكويت يستقبل سفير دولة قطر

8 أغسطس، 2022

كلية العلوم الإدارية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب تختتم البرنامج التدريبي لإدارة المرافق

7 أغسطس، 2022

“زين” استعرضت تجربتها الرائدة بقطاع الاتصالات الكويتي لطلبة “الهندسة”

6 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى