المركزي:ارتفاع عرض النقد 0.3 بالمئة مسجلا 41.6 مليار دينار في يونيو الماضي

أظهرت أرقام صادرة عن بنك الكويت المركزي اليوم الثلاثاء ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 3ر0 في المئة في يونيو الماضي على أساس شهري ليبلغ نحو 6ر41 مليار دينار كويتي (نحو 137 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 3ر0 في المئة في يونيو الماضي لتبلغ 2ر37 مليار دينار (نحو 7ر122 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 2ر1 في المئة لتبلغ 6ر2 مليار دينار (نحو 6ر8 مليار دولار) في حين استقرت إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار متمثلا بسندات (المركزي) عند ثلاثة مليارات دينار (نحو 9ر9 مليار دولار.

وأوضحت أن إجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض بنسبة 7ر1 في المئة ليسجل 8ر81 مليار دينار (نحو 6ر269 مليار دولار) في حين انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية 9ر0 في المئة ليبلغ 6ر5 مليار دينار (نحو 4ر18 مليار دولار).

وذكرت أن (ودائع لأجل) لدى (المركزي) انخفضت في يونيو الماضي بنحو 6ر3 في المئة لتبلغ 2ر3 مليار دينار (نحو 5ر10 مليار دولار) كما انخفضت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 3ر0 في المئة لتبلغ 6ر44 مليار دينار (نحو 147 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة استحقاق عام واحد ارتفع في يونيو الماضي إلى 750ر2 في المئة من 625ر2 في المئة في مايو الماضي في حين ارتفع تمويل الواردات الكويتية 18 في المئة في يونيو الماضي على أساس شهري ليبلغ 3ر706 مليون دينار (نحو 3ر2 مليار دولار) فيما انخفض متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في يونيو الماضي 1ر0 في المئة إلى 2ر306 فلس.

ويقصد بعرض النقد بمعناه الضيق حجم النقد للعمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع الأجل وحسابات التوفير.