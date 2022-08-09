الشيخ جابر الثامر: دورة ألعاب التضامن الاسلامي تجمع رياضي يسهم في تعزيز الروابط بين الدول الاسلامية

الشيخ جابر الثامر: دورة ألعاب التضامن الاسلامي تجمع رياضي يسهم في تعزيز الروابط بين الدول الاسلامية

قال عضو مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الاحمد الصباح إن دورة العاب التضامن الاسلامي التي ستفتتح رسميا بمدينة قونيا التركية اليوم الثلاثاء تعد تجمعا رياضيا يسهم في تعزيز الروابط بين الدول الاسلامية.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن الافتتاح الرسمي للدورة التي ستشهد حضور شخصيات عربية واسلامية بارزة في مقدمتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيحضره وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي عبدالرحمن المطيري ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

واكد الشيخ جابر اهتمام دولة الكويت “قيادة وحكومة” وحرصها على تقديم الدعم للرياضة الكويتية وتطوير مواهب رياضييها في جميع الالعاب.

وعن منافسات دورة الالعاب التي يشارك فيها نحو ستة الاف رياضي من 56 دولة قال الشيخ جابر رئيس وفد الكويت إن اللاعبين الكويتيين جاهزون للمنافسة ويرغبون في تحقيق نتائج تلبي الطموح لحصد أكبر عدد من الميداليات.

واعرب الشيخ جابر عن الامل في أن يحقق لاعبو الكويت الانجازات ورفع علم الكويت عاليا في دورة الالعاب.

من جهتها قالت مديرة البعثة الكويتية فاطمة حيات في تصريح ل(كونا) إن العداءة الكويتية مضاوي الشمري والعداء ابراهيم الظفيري سيشاركان اليوم في المنافسات المؤهلة الى نهائي سباق 100 و800 متر.

ويمثل الكويت في دورة الالعاب بنسختها الخامسة التي تستمر حتى ال 19 من اغسطس الحالي 58 لاعبا موزعين على ألعاب القوى وكرة الطاولة والجودو و(كيك بوكسينغ) والكراتيه والتايكوندو والسباحة والدرجات الهوائية الى جانب الرماية والقوس والسهم.