“أسواق المال” الكويتية تفوز بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية “الأيسكو”

فازت هيئة أسواق المال الكويتية بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو) بتزكية مرشحها من الإدارة التنفيذية العليا للهيئة رئيس قطاع الأسواق بالهيئة مثنى الصالح.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن مدة عضويتها في مجلس إدارة (الإيسكو) تبلغ سنتين (من 2022 حتى 2024) موضحة أن منصب العضوية تقدم إليه مرشحان أحدهما من هيئة أسواق المال الكويتية والآخر من هيئة أخرى والذي انسحب قبل يوم الانتخاب.

وأضافت أن “هذا الإنجاز جاء تتويجا للمشاركة الفاعلة والمثمرة لهيئة أسواق المال في أنشطة وفعاليات لجان منظمة (الأيسكو)” مشيرة إلى طموحها لفتح آفاق جديدة من التعاون والاطلاع عن كثب على تجارب ممثلي الأسواق المتقدمة في مجالات تنظيم أسواق المال والرقابة عليها والأدوات الاستثمارية الجديدة والمتطورة.

وذكرت أن الهدف من العضوية تحقيق أقصى استفادة عبر تبادل الخبرات والعمل بشكل وثيق مع الدول الأعضاء مما سيسهم في تلبية الطموحات الرقابية والتشريعية في السوق المالي الكويتي وتحقيق الرؤى الاقتصادية المستقبلية والعمل ضمن أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).