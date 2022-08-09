من حملة البلدية

البلدية: تحرير 14 مخالفة نظافة وإشغالات طرق في محافظة مبارك الكبير

9 أغسطس، 2022
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في إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية، كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بجولة ميدانية في عموم المحافظة أسفرت عن تحرير 14 مخالفة نظافة وإشغالات طرق.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية المحافظة ناصر الهاجري بأن هذه الجولة جاءت في إطار تفعيل الدور الرقابي وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مخالفي القوانين واللوائح المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولة التي تم تنفيذها في عموم المحافظة قد أسفرت عن تحرير 14 مخالفة نظافة عامة وإشغالات طرق وتوجيه 22 إنذار لمحلات وعقارات لم تلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في البلدية.

من حملة البلدية

وأكد على تواصل الجولات الميدانية من قبل مفتشي النوبات الثلاثة ( أ،ب،ج) على المحلات والعقارات بجميع مناطق المحافظة لرصد ومتابعة مخالفي لائحة المحلات وأنظمة البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ودعا أصحاب المحلات التجارية وملاك العقارات القائمة وقيد الإنشاء الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة .

من حملة البلدية

المصدر
بيان صحفي
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9 أغسطس، 2022
0 9 دقيقة واحدة

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