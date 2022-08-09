“السينما الكويتية” تحقق 4.8 مليون دينار أرباحا صافية في النصف الأول من 2022

أعلنت شركة السينما الكويتية الوطنية تحقيقها 8ر4 مليون دينار كويتي (نحو 8ر15 مليون دولار أمريكي) أرباحا صافية في النصف الاول من 2022 مقارنة مع خسائر بلغت 2ر230 ألف دينار (نحو 6ر759 ألف دولار) في الفترة المماثلة من 2021 بزيادة نسبتها 2225 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الثلاثاء إن ربحية السهم بلغت 8ر52 في المئة خلال النصف الأول من 2022 مقارنة مع خسائر بلغت 4ر2 فلس للسهم عن الفترة نفسها من عام 2021.

وأسست الشركة عام 1954 وأدرجت في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمالها المصرح به 10ر10 مليون دينار (نحو 33ر33 مليون دولار) وتختص بكل ما يتعلق بالسينما وملحقاتها من أوجه التثقيف والترفيه والنشاط الفكري في الكويت وخارجها.