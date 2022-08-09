من عمليات الإطفاء

قوة الإطفاء: إخماد حريق محلين في صناعية الجهراء

9 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تمكنت مساء يوم الاثنين من السيطرة على حريق إندلع في محلين بمنطقة الجهراء الصناعية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الجهراء الحرفية والجهراء، وعند وصول الفرق للموقع تبين بأن الحريق في محلين، وقد باشرت الفرق بمكافحة الحريق وتم إخماده من دون وقوع أي إصابات.

هذا وقد فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتم إستدعاء ضابط قطاع الوقاية للتحقق من الإشتراطات الوقائية.

المصدر
قوة الإطفاء
الوسوم
9 أغسطس، 2022
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

الداخلية: ضبط مقيم حرض على القتل واثارة الفتنة الطائفية

9 أغسطس، 2022

قوة الإطفاء: إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق كبد

8 أغسطس، 2022

مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

8 أغسطس، 2022

المالية تستقبل شكاوى المواطنين وتظلماتهم وطلباتهم وأي شأن يخص الوزارة والجهات التابعة للوزير

8 أغسطس، 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى