قوة الإطفاء: إخماد حريق محلين في صناعية الجهراء

قوة الإطفاء: إخماد حريق محلين في صناعية الجهراء

ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام بأن فرق الإطفاء تمكنت مساء يوم الاثنين من السيطرة على حريق إندلع في محلين بمنطقة الجهراء الصناعية.

وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرق الإطفاء من مراكز الجهراء الحرفية والجهراء، وعند وصول الفرق للموقع تبين بأن الحريق في محلين، وقد باشرت الفرق بمكافحة الحريق وتم إخماده من دون وقوع أي إصابات.

هذا وقد فتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتم إستدعاء ضابط قطاع الوقاية للتحقق من الإشتراطات الوقائية.