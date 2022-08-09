الداخلية: ضبط مقيم حرض على القتل واثارة الفتنة الطائفية

الداخلية: ضبط مقيم حرض على القتل واثارة الفتنة الطائفية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي لمقيم خرض على القتل عبر حسابه الخاص في أحد برامج التواصل الإجتماعي.

وأوضحت الإدارة ان الجهات الأمنية المعنية قامت بضبط المتهم فور رصد مقطع الفيديو، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت الإدارة ان رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار البلاد وزرع الفتن، وأنه سيتم إتخاذ الاجراءات القانونية لكل من يخالف قوانين وأنظمة البلاد.