اصابة اكثر من 40 فلسطينيا في اقتحام لجيش الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية

اصابة اكثر من 40 فلسطينيا في اقتحام لجيش الاحتلال الاسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء مدينة نابلس بالضفة الغربية الغربية المحتلة ما أدى إلى اشتباكات مسلحة وإصابة اكثر من 40 فلسطينييا، بعد يومين من وقف عملية عسكرية دامية في قطاع غزة بعد التوصل إلى هدنة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني “تعاملت طواقمنا مع 40 اصابة في البلدة القديمة بنابلس منهم 4 اصابات خطرة بالرصاص الحي. معظم الاصابات بالأطراف السفلية وصفت بالمتوسطة.”

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في مكان الحادث عن انتشار عشرات الآليات العسكرية وإطلاق نار كثيف في البلدة القديمة لمدينة نابلس حيث يحاصر الجيش الإسرائيلي منزلا.

وأكد شهود عيان على أن “قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت البلدة القديمة وتسمع الان اصوات تبادل لاطلاق النار، ولا تزال العملية مستمرة”.

واندلعت مواجهات بالحجارة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواقع أخرى في مدينة نابلس ثاني أكبر مدينة في الضفة الغربية.

وتنفذ قوات أمن الاحتلال عمليات شبه يومية في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة، ركزت على نشطاء من حركة الجهاد الإسلامي.

وشن الاحتلال الإسرائيلي الجمعة ما أسمته ضربة “استباقية” تخللها قصف جوي ومدفعي على مواقع الجهاد الإسلامي في قطاع غزة ، مما دفع النشطاء في القطاع إلى الرد بإطلاق أكثر من ألف صاروخ بحسب الجيش.

أنهى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية الأحد ثلاثة أيام من القتال العنيف الذي أسفر عن استشهاد 44 فلسطينيا بينهم 15 طفلا، وإصابة أكثر من 360 بجروح.بحسب وزارة الصحّة في غزّة.

استشهد أكثر من 50 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ أواخر آذار / مارس من بينهم مسلحون مشتبه بهم وغير مقاتلين ، بما في ذلك الصحافية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة التي كانت تغطي غارة للاحتلال في جنين.

وخلال الفترة نفسها، قُتل 19 شخصًا داخل الاراضي المحتلة معظمهم في هجمات شنها فلسطينيون. كما قتل ثلاثة مهاجمين من العرب.