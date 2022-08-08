رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي

المالكي: لا حل للبرلمان العراقي ولا إجراء انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان إلى الانعقاد

8 أغسطس، 2022
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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الاثنين، أنه لا حل للبرلمان العراقي ولا تغيير للنظام السياسي في البلاد ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة البرلمان العراقي إلى الانعقاد.

وقال المالكي في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى عاشوراء إن ” البرلمان العراقي هو من يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به”.

وأضاف إن ” العراق بلد مكونات وبالتالي لايمكن أن تفرض عليه إرادة إلا بإرادة الشعب بالكامل عبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها البرلمان المنتخب”.

وتأتي تصريحات نوري المالكي في الوقت الذي دخلت اعتصامات التيار الصدري أسبوعها الثاني داخل مبنى البرلمان العراقي ومحيطه الخارجي للمطالبة بحل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

يذكر ان الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي على خلاف بشأن تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي وتصدرتها الكتلة بـ74مقعدا مما حال دون إنجاز هذه الاستحقاق.

ويرجع الخلاف لرغبة تحالف “إنقاذ الوطن” بزعامة الصدر، بتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” فيما تسعى قوى الإطار التنسيقي، إلى حكومة “توافقية”.

المصدر
د ب أ
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8 أغسطس، 2022
0 78 دقيقة واحدة

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