مجموعة البنك الدولي تعلن عن منحة أمريكية لأوكرانيا بقيمة 4.5 مليار دولار

أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم الإثنين عن تقديم الولايات المتحدة منحة بقيمة 4.5 مليار دولار دعما لحكومة أوكرانيا في مواجهة تداعيات الصراع المستمر مع روسيا ومنها الرعاية الصحية والرواتب التقاعدية والمدفوعات الاجتماعية.

وذكرت المجموعة في بيان لها أن هذا التمويل الجديد “سيدعم قدرة الحكومة الأوكرانية في تغطية المدفوعات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية الضرورية لرفاهية مواطني الدولة في التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب”.

ونقل البيان عن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس القول إن أوكرانيا في حاجة إلى استمرار الخدمات الحكومية ومنها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية “للحيلولة دون مزيد من التدهور في الظروف المعيشية”.

من جهته أكد المدير الإقليمي للمجموعة في شرقي أوروبا أروب بانيرجي على وجود حاجة ماسة إلى الموارد اللازمة للحفاظ على التقديم اليومي للخدمات الأساسية وكذلك لإعادة الإعمار.

وأشار البيان إلى أن المنحة الأمريكية تضاف إلى تمويل قدره 49ر1 مليار دولار كان البنك الدولي قد أقره في يونيو الماضي ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي جمعه من أجل أوكرانيا إلى 13 مليار دولار لدعم استمرار الخدمات الحكومية الأساسية وللمساعدة في تخفيف الآثار البشرية والاقتصادية للحرب مضيفا أنه صرف أكثر من 3ر6 مليار دولار من هذا التمويل حتى نهاية يوليو الماضي.