الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

مكتب التحقيقات الفدرالي يداهم مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا

9 أغسطس، 2022
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الإثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع “مار ايه لاغو” بفلوريدا، في ما وصفه بأنه “سوء تصرف للادعاء العام”.

وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي “تروث” التي يملكها “انها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في +مار ايه لاغو+ في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي”.

وأضاف ترامب “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون اليساريون المتطرفون الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024”.

المصدر
أ ف ب
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9 أغسطس، 2022
0 47 أقل من دقيقة

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