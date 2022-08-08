بايدن يبدي قلقه من تحركات الصين حول تايوان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إنه ليس قلقا بشأن تايوان لكن يساوره القلق إزاء تحركات الصين في المنطقة منذ زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبه.

وأضاف بايدن لدى مغادرته إلى ولاية كنتاكي التي اجتاحتها الفيضانات “أنا قلق من تحركات (الصين) … لكنني لا أعتقد أنهم سيفعلون أي شيء أكثر مما يفعلون”.

وأعلنت الصين إجراء تدريبات عسكرية جديدة في البحار والمجال الجوي حول تايوان اليوم الاثنين، بعد يوم من الانتهاء المقرر لأكبر تدريباتها على الإطلاق احتجاجا على زيارة بيلوسي الأسبوع الماضي للجزيرة.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها ولم تستبعد أبدا استخدام القوة للسيطرة عليها.