تشييع شهاداء قطاع غزة

استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجروحها في غارة إسرائيلية على غزة

8 أغسطس، 2022
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أعلنت مصادر طبية فلسطينية اليوم الاثنين استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجروح أصيبت بها في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة ما رفع عدد الشهداء في أثناء ثلاثة أيام من العدوان على القطاع الى 46 شهيدا.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية الفلسطينية (وفا) نقلا عن المصادر أن الطفلة حنين وليد أبو قايدة البالغة من العمر عشرة أعوام استشهدت متأثرة باصابتها الخطيرة في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية بمنطقة (أم النصر) في (بيت حانون) شمال القطاع وأدى الى استشهاد والدتها.

وكانت السلطات الصحية بغزة قد أعلنت في وقت سابق انه من بين مجمل الشهداء 15 طفلا و4 سيدات و360 شخصا أصيبوا بجروح مختلفة منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي.

المصدر
كونا
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8 أغسطس، 2022
0 7 أقل من دقيقة

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