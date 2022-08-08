“اتحاد الطائرة” يعتمد مواعيد مسابقاته للموسم الرياضي 2022-2023

اعتمد الاتحاد الكويتي للكرة الطائرة مواعيد مسابقاته في الموسم الرياضي (2022-2023) إذ ستبدأ منافسات فئة العمومي في الفترة من 24 حتى 29 سبتمبر المقبل في حين تنطلق منافسات المراحل السنية في الأسبوع الأول من اكتوبر المقبل.

وقال الاتحاد في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مجلس ادارته حدد المراحل السنية في الموسم الجديد بناء على توصية لجنة مسابقات الاتحاد وهي فئة تحت 13 عاما مواليد 2009 وفئة تحت 15 عاما مواليد 2007 وفئة تحت 17 عاما مواليد 2005 وفئة تحت 20 عاما مواليد 2002 إضافة الى فئة العمومي (الدرجة الأولى).