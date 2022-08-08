مدير جامعة الكويت يستقبل سفير دولة قطر

استقبل مدير جامعة الكويت أ.د. يوسف محمد الرومي سعادة سفير دولة قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.

وهدفت الزيارة إلى توطيد العلاقات الممتدة بين البلدين، وبحث سبل التعاون من خلال التبادل الأكاديمي والطلابي بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بهدف تبادل الثقافات.

من الاستقبال

وبدوره أعرب سعادة سفير دولة قطر علي بن عبدالله آل محمود عن سعادته لزيارة جامعة الكويت، والتي تعدّ من الجامعات الرائدة في الخليج، مؤكداً أن التعاون بين البلدين ممتد منذ فترة طويلة، وبيّن أن لدولة الكويت دورًا كبيرًا خاصة في المجال الثقافي والإعلامي.

ومن جهته أكد مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور يوسف الرومي حرص جامعة الكويت على مد جسور التعاون مع جميع الدول؛ وذلك بهدف تنشيط وتعميق العلاقات بين الجامعة وباقي الدول بهدف نشر الثقافات.